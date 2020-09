Jef Vermassen krijgt zijn zin en hoeft niet te pleiten achter plexiglas SVM

03 september 2020

19u42

Bron: Belga 0 Jef Vermassen wil niet pleiten achter plexiglas. Dat maakte hij in Leuven bekend tijdens de preliminaire zitting van het proces tegen Kim De Brabanter voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant. De voorzitster geeft de raadsman daarvoor de toestemming.

De kleinste assisenzaal van het land is omgebouwd om ze coronaproof te maken voor vier aankomende processen in dit najaar. De advocaten worden ondergebracht in een afgescheiden hok achter plexiglas. Tegenover hen zitten de twaalf juryleden en hun twee plaatsvervangers in een ruimte die ook met plexiglas geïsoleerd is.

Vermassen behartigt vanaf 28 september de belangen van twee burgerlijke partijen in het proces tegen Kim De Brabanter. De 40-jarige vrachtwagenchauffeur wordt beschuldigd van moord op Liselotte De Coninck (32) in zijn woning in Ternat op 5 november 2017.

“Voelde heel vreemd aan”

De raadsman heeft niet veel zin in een pleidooi achter plexiglas. "Het voelde heel vreemd aan", zei hij na het aanschouwen van de niet vertrouwde omgeving. Vermassen heeft als advocaat van zowel de verdediging als burgerlijke partijen al diverse keren gepleit op assisenprocessen in Leuven. Hij hecht zoals bekend groot belang aan het contact en de interactie met de gezworenen.

Assisenvoorzitster Veerle Aelbrecht stemde in met het verzoek van Vermassen. Tot diens grote genoegdoening. "Ik mag pleiten tussen de twee hokken in, in de middelste ruimte die voorzien is voor de getuigen." Vermassen moet tijdens zijn pleidooi geen mondmasker dragen, ook al verlaat hij tijdelijk de beveiligde locatie van de advocaten.