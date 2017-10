Jef Vermassen: "Ik kreeg een anonieme brief van lid uit Bende van Nijvel" IVI

13u13

Bron: Radio 1, deredactie.be 1429 Photo News Advocaat Jef Vermassen vertegenwoordigt slachtoffers van de Bende van Nijvel. Advocaat Jef Vermassen, die de belangen van Bende van Nijvel-slachtoffer David Van de Steen behartigt, heeft jaren geleden een anonieme brief gekregen, van iemand die beweert lid te zijn van de Bende van Nijvel zijn. Dat heeft hij gezegd in 'De zevende dag'.

De anonieme brief was aan Vermassen zelf gericht. "De man zegt daarin dat hij zelf lid was van de Bende van Nijvel. Hij schrijft daarin ook dat hij stervende is, maar dat hij mij voor zijn dood de namen van de andere leden van de Bende van Nijvel zal bezorgen. Maar dat is dus niet gebeurd", zegt Vermassen. "Deze informatie heb ik nog nooit verklaard."



"Ik heb die brief zelf doorgestuurd naar de procureur-generaal in Gent. Ik was toen nog maar 67 en nog actief als vervangend rechter. Die heeft de brief overgemaakt naar de onderzoekscel. Op een bijeenkomst met slachtoffers, waar ik was als advocaat van David, vraag ik aan iemand van de onderzoekscel wat er precies met mijn brief gebeurd is. Maar die man valt uit de lucht, en belooft mij de volgende dag terug te bellen", vertelt Vermassen.



"Een dag later krijg ik van die man te horen dat die brief zelfs nooit is opengemaakt. Wat doen ze daar eigenlijk in die onderzoekcel: kaarten?!", zegt Vermassen boos. "Als je zo'n brief krijgt over jouw onderzoek, van de procureur-generaal, en die wordt weken niet opengedaan: dan zit ik met veel vragen. Is dat sabotage van het onderzoek? Op zijn minst nonchalance, denk ik."

Groep Diane

Het was Jef Vermassen die vorige week de bal opnieuw aan het rollen bracht. "Ik denk dat ik weet wie de Bende van Nijvel is. We moeten zeker en vast zoeken in de richting van Staatsveiligheid van die tijd en de Groep Diane", verklaarde Vermassen toen tegenover TV Oost. Vermassen beweerde dat de waarheid over de Bende van Nijvel al lang bekend was, maar angstvallig werd achtergehouden. "Ze hadden het al lang kunnen doen, maar het mag blijkbaar niet. Maar het moet bovenkomen."



Gisteren kwam aan het licht dat een ex-rijkswachter, C.B., uit Aalst in 2015 op zijn sterfbed zou bekend hebben dat hij deel uitmaakte van de Bende van Nijvel. De broer van C.B. concludeerde uit alle informatie die hij had gekregen dat C.B. "De Reus" was. De man heeft een jaar geleden de federale gerechtelijke politie ingelicht over het verleden van C.B bij de Bende van Nijvel. Tegenover VTM Nieuws getuigde hij gisteren anoniem dat hij zijn broer herkende in de robotfoto.

'Het mag blijkbaar niet, maar de waarheid moet bovenkomen' Jef Vermassen

"Hallucinant"

Vermassen heeft vanochtend nog aan Radio 1 gezegd verbaasd te zijn dat er zo lang niets is gedaan met de informatie over de Aalsterse rijkswachter C.B. "Daarom heb ik vorige week het onderzoek een duwtje gegeven", zei hij in 'De Ochtend' op Radio 1. "Ik moest wel spreken, want ik had info dat het onderzoek aan het uitdoven was. Dat terwijl de slachtoffers en de samenleving na meer dan dertig jaar recht hebben op de waarheid over de Bende. Vorige maandag zijn ze plots weer in gang geschoten en onderzoeken beginnen doen." Volgens Vermassen hebben onderzoekers opnieuw rondvragingen gedaan in de regio Aalst.



Hij noemde het "hallucinant" dat een lid van de Bende van Nijvel bij de politie van Aalst werkte en zelfs mee de moorden van de bende onderzocht. "Het is een gruwelijke situatie. Die man komt van de Staatsveiligheid en waar wordt hij geplaatst? In Aalst, de plaats waar hij zelf moorden gepleegd heeft. Dat wil dus zeggen dat als de politiediensten van Aalst onderzoek moeten doen, in hun team dan de moordenaar zit naar wie ze op zoek zijn én dat hij verneemt wat men aan het onderzoeken is. Je moet daar eens over nadenken, ik vind dat hallucinant."



Dat een foto van de politieman dan ook nog eens al jaren in het dossier zit, is voor Vermassen onbegrijpelijk. "De robotfoto van de gezochte man zit al lang in het dossier en komt overeen met een foto van de politieagent die ook in de documenten zit. En die man loopt dan rond in het politiekorps van Aalst. Waarom heeft men die foto's toen niet eens op tv gebracht?"

"Ernstige vragen"

"Is het een doofpotoperatie? Ik weet het niet", zei Vermassen. Wel stelt hij zich een aantal ernstige vragen. "Waarom is dat dossier overgeheveld naar Wallonië? Werd het misschien niet goed gevoerd in Vlaanderen? Ik dacht nochtans dat het juist zeer goed werd gedaan, onder andere door de ploeg van meneer Troch", zei hij. "En waarom zijn verschillende mensen, zoals Troch, tijdens het onderzoek als verdachten naar voren geschoven? Ik zie geen enkele elementen die hen verdacht zouden maken."



Vermassen vroeg zich ook af waarom het allemaal zo lang duurt, ondanks de informatie die men heeft. "Waarom laat men het dossier ook niet eens bekijken door buitenstaanders? Door mensen die onafhankelijk zijn en een nieuwe blik op de feiten kunnen werpen."

'Is het een doofpotoperatie? Ik weet het niet' Jef Vermassen