Jef Vermassen haalt zwaar uit: "Foto van ex-politieman zit in het dossier. Waarom deed men daar niets mee?" IVI

09u13

Bron: Radio 1 0 Photo News Advocaat Jef Vermassen vertegenwoordigt slachtoffers van de Bende van Nijvel. Advocaat Jef Vermassen heeft in een interview met Radio 1 deze ochtend zwaar uitgehaald naar het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Volgens hem wordt het geheim van het gerechtelijk onderzoek gebruikt als "een wapen tegen de waarheid". Vermassen begrijpt ook niet waarom er nooit iets gedaan is met de info over de ex-politieman, hoewel zijn foto in het dossier zat.





Het was Jef Vermassen die vorige week de bal opnieuw aan het rollen bracht. "Ik denk dat ik weet wie de Bende van Nijvel is. We moeten zeker en vast zoeken in de richting van Staatsveiligheid van die tijd en de Groep Diane", verklaarde Vermassen toen tegenover TV Oost. Vermassen beweerde dat de waarheid over de Bende van Nijvel al lang bekend was, maar angstvallig werd achtergehouden. "Ze hadden het al lang kunnen doen, maar het mag blijkbaar niet. Maar het moet bovenkomen."

"Hallucinant"

De advocaat zegt nu verbaasd te zijn dat er zo lang niets is gedaan met de informatie over de Aalsterse rijkswachter C.B, bijgenaamd "De Reus". "Daarom heb ik vorige week het onderzoek een duwtje gegeven", zegt hij in 'De Ochtend' op Radio 1. "Ik moest wel spreken, want ik had info dat het onderzoek aan het uitdoven was. Dat terwijl de slachtoffers en de samenleving na meer dan dertig jaar recht hebben op de waarheid over de Bende. En zie, het had succes. Vorige maandag zijn ze plots weer in gang geschoten."



Vermassen noemt het "hallucinant" dat een lid van de Bende van Nijvel bij de politie van Aalst werkte en zelfs mee de moorden van de bende onderzocht.

Geheim van het onderzoek

"Het geheim van het onderzoek is een smalle koord om op te dansen", zegt Vermassen. "Als je informatie lekt, dan riskeer je een gevangenisstraf. Iets wat ik niet wil. En daarnaast heb ik mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook tegenover mijn cliënt David (Van de Steen, wiens ouders en zus voor zijn ogen werden vermoord in de Delhaize in Aalst, nvdr.).



"Maar vorige week kwam ik te weten dat er met bepaalde informatie niets gedaan werd. Ik kreeg de indruk dat het onderzoek kabbelde, of zelfs aan het uitdoven was. Toen kon ik niet meer zwijgen, en heb ik bepaalde dingen uitgelokt. Als er informatie voorhanden is, dan moet die publiek gemaakt worden aan de samenleving. Ik heb zelf niets gelekt, enkel aan de boom geschud."

