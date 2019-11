Jef Neve boos over dalende subsidies in cultuursector: “Met ons belastinggeld betalen ze hun eigen postjes” TT/SVM

10 november 2019

09u48

Bron: Radio 1, Belga 206 De Vlaamse regering snijdt in de subsidies voor de cultuursector. Volgend jaar trekt minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon 60 procent minder uit voor tijdelijke projectsubsidies. Kunstenaars die vaste werkingssubsidies krijgen, moeten 6 procent inleveren. De zeven erkende kunstinstellingen -waaronder de Ancienne Belgique in Brussel, het concertgebouw in Brugge en de Vooruit in Gent- moeten 3 procent afstaan. “Dit is ons belastinggeld dat zij gebruiken om hun eigen postjes te betalen”, reageert jazzmuzikant Jef Neve op Radio 1.

De cultuursector moet dus inbinden en dat maakt KVS-directeur Michael De Cock boos. “Dit is dramatisch. En nee, dat is geen verkeerd gekozen woord”, klinkt het. “Onze podiumkunsten zijn wereldvermaard. Er is bijna geen enkele discipline die op dit moment beter excelleert. Alsof men dat niet voldoende beseft en er zich dringend in moet verdiepen. Van een nationalistische partij die inzet op identiteit begrijp ik dit echt niet.”

Ook de muziekwereld moet subsidies inleveren. “Ze proberen ons monddood te maken en ons te laten dansen naar hun pijpen”, reageert een misnoegde Neve. “Dit is ons belastinggeld dat zij gebruiken om hun eigen postjes te betalen.”

“Sta kwart van jullie uittredingsvergoeding af”

Op zijn Facebookpagina plaatste Neve een lijst met de uittredingsvergoeding van al onze parlementsleden, goed voor in totaal 22.170.485 euro. “Een grote hoop daarvan heeft nog nooit hun mond opengedaan, of het moest zijn om hun eed af te leggen. Ik stel voor dat we aan al onze politici vragen of ze een kwartje van hun uittredingsvergoeding willen afstaan. Zo kunnen onze jonge kunstenaars nog steeds verder werken om later de nieuwe Bruegels en Toots Thielemansen van onze tijd te worden.”

Ook directeur Franky Devos van kunstencentrum De Vooruit reageert boos. “We gaan een aantal voorstellingen moeten schrappen omdat die gemaakt worden met werksubsidies. We hadden het gesprek kunnen aangaan om te zien in welke mate we de sector op een andere manier hadden kunnen herstructureren, maar dit is een gemiste kans.”

“Kansen vertalen zich niet in beleid”

“Een regering die op deze wijze bespaart, grijpt in op de excellentie van onze kunsten en de toekomst van de sector”, stelt oKo. De koepel voor de kunstensector vraagt snel overleg met de minister-president.

“De Vlaamse regering stelt in haar regeerakkoord dat ze wil inzetten op cultuur, excellentie en internationale uitstraling”, zegt directrice Leen Laconte. “Tegelijk moet de hele kunstensector fors besparen: kunstinstellingen, kunstenorganisaties en kunstenaars. Hoe de regering die plannen met elkaar wil laten sporen, laat men nog in het midden. De kansen in het regeerakkoord vertalen zich voorlopig niet in beleid. De kunstensector is er jammer genoeg ook nog niet over geconsulteerd.”

“Een besparing van 60 procent blokkeert de toekomst van de kunsten. En een echt alternatief is niet voorhanden. De sector vraagt minister-president Jambon om de projectsubsidies snel terug op peil te brengen.”

“Geen verkeerde illusie laten ontstaan”

Als minister van Cultuur wil Jambon naar eigen zeggen “de sterktes van het bestaande Vlaamse cultuurbeleid verder uitbouwen”. Tegelijk wil hij "nieuwe accenten leggen om de maatschappelijke, persoonlijke én economische waarde van cultuur te maximaliseren". Maar conform het regeerakkoord staat ook de cultuursector voor een besparingsoefening.

De projectsubsidies zakken fors, van 8,47 miljoen euro dit jaar naar 3,39 miljoen volgend jaar. “De illusie mag niet ontstaan dat ons beleid automatisch leidt tot een structurele subsidie", schrijft Jambon in zijn beleidsnota. "Bij de beoordeling gebeurt de selectie prioritair in functie van het potentieel om een internationaal niveau te bereiken. Selectiever kiezen moet ook leiden tot een betere ondersteuning."

Naast de besparingen zullen de komende vijf jaar ook "nieuwe impulsen" plaatsvinden, zoals in de sector van het cultureel erfgoed - "het DNA van onze samenleving" -, in het Vlaams Audiovisueel Fonds en Literatuur Vlaanderen (het vroegere Vlaams Fonds voor de Letteren, VFL) en in de Limburgse culturele centra Z33, Bokrijk/Crafts en Alden Biesen.