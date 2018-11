Jean-Pierre Van Rossem reageert op zijn veroordeling: “No way dat ik ooit nog terug naar de gevangenis ga, ik val nog liever dood”

Inge Bosschaerts

09 november 2018

15u21

19

Een gevangenisstraf van twee jaar, een boete van 12.000 euro en 390.000 euro verbeurd verklaard. De Brusselse rechter was vanochtend niet mild voor ex-beursgoeroe Jean-Pierre Van Rossem en sprak zware straffen uit voor valsheid in geschrifte, witwassen, belastingfraude en oplichting. “Ik teken sowieso beroep aan”, zegt Van Rossem. “No way dat ik ooit nog terug naar de gevangenis ga. Niet één dag. Ik val nog liever dood.”