Jean-Pierre Van Rossem is overleden op 73-jarige leeftijd Redactie

14 december 2018

In het UZ Jette is Jean-Pierre Van Rossem overleden. De ex-beursgoeroe werd 73 jaar. Van Rossem sukkelde al geruime tijd met zijn gezondheid en werd dinsdag nog met spoed overgebracht van zijn appartement in Kapelle-op-den-Bos naar het ziekenhuis. Daar zou hij gisteren overleden zijn, meldt VTM Nieuws.