Jean-Pierre Van Rossem afgevoerd naar ziekenhuis RDK

11 december 2018

20u52 0

Jean-Pierre Van Rossem is vanavond omstreeks 19 uur afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij moest met een ladderwagen van de brandweer uit zijn flat op de eerste verdieping van een appartementsgebouw in het centrum van het Vlaams-Brabantse Kapelle-op-den-Bos gehaald worden. Waarom Van Rossem afgevoerd werd, is nog niet duidelijk. Volgens buren was de 73-jarige ex-beursgoeroe nog bij bewustzijn toen hij afgevoerd werd.

Opvallend: vanavond wordt op VIER de tweede aflevering van ‘Van Rossem’, een reportageprogramma over de gewezen volksvertegenwoordiger, uitgezonden.