Exclusief voor abonnees

Jean Paul Van Bendegem: “Het is tijd voor seniorenprotest”

Barbara Debusschere

15 september 2020

08u00

Bron: De Morgen

44

Wie 65-plus is wordt betutteld, buitenspel gezet of gereduceerd tot een kostenpost van de vergrijzing. En dat mag wel eens ophouden, zo betoogt wetenschapsfilosoof Jean Paul Van Bendegem (67) in zijn vurig pamflet Wijs, grijs en puber. “Het is tijd voor seniorenprotest”, vertelt hij aan De Morgen.