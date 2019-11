Jean-Paul Van Avermaet nieuwe CEO van Bpost Redactie

06 november 2019

17u31 44 Jean-Paul Van Avermaet is de nieuwe CEO van Bpost. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen. Hij maakt de overstap van beveiligingsbedrijf G4S en volgt daarbij Koen Van Gerven op. Met Van Avermaet wordt voor een manager gekozen die in het verleden niet vies was van hervormingen. “We zochten en vonden een uitstekende ‘peoplemanager’”, klinkt het op de persconferentie. Wanneer Van Avermaet precies van start gaat, is nog niet duidelijk.

Van Avermaet is ook voorzitter van Voka in Vlaams-Brabant. In het verleden werd hij al genoemd als mogelijke CEO van de NMBS.

In een eerste schriftelijke reactie laat Van Avermaet weten dat hij de transformatie bij Bpost wil voortzetten. Hij wil daarbij voortbouwen op innovatie en wendbaarheid. “In deze wereld van digitalisering en andere maatschappelijke uitdagingen kunnen we enkel succesvol zijn door volop in te zetten op kwalitatieve dienstverlening aan onze klanten. Ook tevreden medewerkers en gezonde financiële resultaten zijn van groot belang”, luidt het in een persbericht.

Outsider

Met Van Avermaet werd gekozen voor een outsider. Jos Donvil, de topman van de Waalse kabelmaatschappij, gold in de pers als favoriet om Van Gerven op te volgen. Er is nu echter gekozen voor een Vlaming omdat de voorzitter van Bpost (François Cornelis; nvdr) al Franstalig is.

Het mandaat van Van Gerven loopt eind februari af. Hij laat zijn bedrijf achter met een hoop uitdagingen. Zijn overname van het Amerikaanse pakjesbedrijf Radial - kostprijs: 820 miljoen euro - bleek een flop. De Amerikanen boeken meer verlies dan gedacht. De brievenpost stuikt in ons land sneller ineen dan verwacht. Er is een hoop sociale onrust binnen het bedrijf en ook de beurskoers blijft een zorgenkind.

Enveloppe van 500.000 euro

Toch zal Van Gerven bij zijn vertrek nog een enveloppe van 500.000 euro meekrijgen. Zo’n clausule staat in het contract van bijna elke CEO, zegt professor strategische HR Dirk Buyens. “Als je een jaar lang wil beletten dat je topman naar de concurrentie gaat, moet je ongeveer een jaarloon betalen.”

Oppositiepartij PVDA eiste ruim twee maanden geleden dat Bpost de bewuste clausule in het contract zou schrappen. “Van Gerven kreeg al 600.000 euro bij de start van zijn mandaat, terwijl een postbode maar zo’n 1.400 euro netto binnenhaalt. Bovendien heeft Van Gerven heel slechte resultaten geboekt”, liet kamerlid Raoul Hedebouw toen optekenen.

Net vandaag raakte wel bekend dat Bpost tijdens het derde kwartaal de omzet met 0,9 procent zag stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, tot 881,5 miljoen euro. De bedrijfswinst daalde met ruim een kwart (26,4 procent) tot 38,4 miljoen euro. Beide cijfers liggen iets hoger dan wat analisten verwacht hadden. Volgens Van Gerven zit de groep “op schema in haar omvorming tot een wereldspeler op het vlak van e-commercelogistiek”.

Portret van de nieuwe CEO

Van Avermaet is van oorsprong Oost-Vlaming. Hij studeerde af als handelsingenieur aan de KU Leuven en behaalde een MBA aan de Vlerick Management School.

Hij startte zijn loopbaan in de catering- en reiswereld. Hij nam functies waar bij Aviapartner, Rail Gourmet en Compass Group, alvorens in maart 2005 CEO te worden van het beursgenoteerde Carestel Group. Daar zette hij een moderniseringsoperatie op poten.

In juni 2010 werd hij managing director van G4S Secure Solutions Belgium en sinds februari 2012 eveneens van de Luxemburgse tak. Vanaf 2014 nam hij tevens de Cash Solutions-activiteiten in België onder zijn hoede. Ook hier startte Van Avermaet een hervormingsoperatie, door de focus op de klant te leggen en met de ontwikkeling van nieuwe diensten en activiteiten. Sinds begin 2016 is hij lid van het G4S European Executive Team en Cluster Managing Director voor België, Frankrijk, Luxemburg en Marokko.

Van Avermaet heeft ook heel wat andere mandaten, zoals voorzitter bij de BVBO (Beroepsvereniging van bewakingsondernemingen) en vicevoorzitter van het Festival van Vlaanderen - Brussel. Daarnaast is hij bestuurder bij Voka vzw, Voka Metropolitan, De Lijn, Agentschap voor Integratie & Inburgering, Casco Phil, Odisee en Select HR.