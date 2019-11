Jean-Paul Van Avermaet nieuwe CEO van Bpost Redactie

06 november 2019

17u31 24 Jean-Paul Van Avermaet is de nieuwe CEO van Bpost. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen. Hij maakt de overstap van beveiligingsbedrijf G4S en volgt daarbij Koen Van Gerven op.

Van Avermaet is ook voorzitter van Voka in Vlaams-Brabant. In het verleden werd hij al genoemd als mogelijke CEO van de NMBS. De persconferentie waarin hij voorgesteld wordt, kan u hier live volgen.

Het mandaat van Van Gerven loopt eind februari af. Hij laat zijn bedrijf achter met een hoop uitdagingen. Zijn overname van het Amerikaanse pakjesbedrijf Radial - kostprijs: 820 miljoen euro - bleek een flop. De Amerikanen boeken meer verlies dan gedacht. De brievenpost stuikt in ons land sneller ineen dan verwacht. Er is een hoop sociale onrust binnen het bedrijf en ook de beurskoers blijft een zorgenkind.

Toch zal Van Gerven bij zijn vertrek nog een enveloppe van 500.000 euro meekrijgen. Zo’n clausule staat in het contract van bijna elke CEO, zegt professor strategische HR Dirk Buyens. “Als je een jaar lang wil beletten dat je topman naar de concurrentie gaat, moet je ongeveer een jaarloon betalen.”

Oppositiepartij PVDA eiste ruim twee maanden geleden dat Bpost de bewuste clausule in het contract zou schrappen. “Van Gerven kreeg al 600.000 euro bij de start van zijn mandaat, terwijl een postbode maar zo’n 1.400 euro netto binnenhaalt. Bovendien heeft Van Gerven heel slechte resultaten geboekt”, liet kamerlid Raoul Hedebouw toen optekenen.