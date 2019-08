Jean-Marie Dedecker vernietigend voor N-VA: "Platte volksverlakkerij” TT

12 augustus 2019

18u15

Bron: Krant van West-Vlaanderen 11 Kamerlid Jean-Marie Dedecker noemt de keuze van N-VA om onderhandelingen aan te vatten met CD&V en Open Vld en dus te gaan voor een voortzetting van de Zweedse coalitie “platte volksverlakkerij”. Dat zegt hij aan de Krant van West-Vlaanderen. Dedecker werd op 26 mei nog verkozen op de West-Vlaamse N-VA-lijst, maar zetelt als onafhankelijke.

Dedecker is al langer voorstander om het Vlaams Belang een kans te geven mee te regeren. Maar dat gebeurt dus niet, N-VA-voorzitter Bart De Wever noemt een coalitie met de extreemrechtse partij “onmogelijk”.

Maar “als het zo zit, moeten we geen verkiezingen meer organiseren hé. Dat zijn verloren kosten”, zegt de West-Vlaming aan de regionale krant. “Dit is een compleet gemiste kans. Platte volksverlakkerij. En het ligt zowel aan de N-VA als aan de anderen. Geen enkele partij wil een coalitie vormen met het Vlaams Belang erbij, maar De Wever had dan ook kunnen achteroverleunen en zeggen: vorm nu zelf maar een regering. Hij heeft de sleutel in handen.”



Dedecker spreekt over “postjespakkerij van enkele afgedankte voorzitters, Rutten en Beke” en waarschuwt de N-VA voor de gevolgen op federaal vlak. “Als er nu geen federale regering kan gevormd worden en er nieuwe federale verkiezingen komen, dan vrees ik dat de N-VA gedecimeerd wordt. Dit kan toch niet? Een mislukte regering, en ze doen doodgemoedereerd verder!”

Dedecker benadrukt dat hij verkozen is als onafhankelijke op een N-VA-lijst “precies om mijn mening over de N-VA te kunnen zeggen. En ik blijf onafhankelijk”.