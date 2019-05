Jean-Marie Dedecker: “Uitslag is collectieve opgestoken middelvinger, tijd om het cordon te doorbreken” KVDS

26 mei 2019

17u46

Bron: VRT NWS 108 Binnenland Jean-Marie Dedecker, de burgemeester van Middelkerke die vandaag als onafhankelijke op de N-VA-lijst stond, is duidelijk in zijn analyse van de opmerkelijke winst van Vlaams Belang. “Deze uitslag is een collectieve opgestoken middelvinger”, klinkt het. “Tijd om het cordon te doorbreken.”

“Het is een opgestoken middelvinger van de mensen naar de maatschappij en de doorgedreven reglementitis, het onopgeloste migratieprobleem, en dat ze hun geld aangeven bij de fiscus en zo weinig terugkrijgen”, aldus Dedecker. Of de partij bij wie hij op de lijst staat daar niet mee schuld aan heeft? “Ja, ze hebben vijf jaar lang meegewerkt aan het regeringsbeleid”, klinkt het duidelijk.

Opheffen cordon

Dedecker pleit meteen voor het opheffen van het cordon sanitaire. “Dat zeg ik al 30 jaar”, klinkt het. “Als je mag deelnemen aan de verkiezingen en als het de wil van de bevolking is dat de partij mee regeert, dan moet dat ook mogen. De wil van de bevolking moet gevolgd worden. Dat is de democratie.”



Het doorbreken van het cordon was tot nu toe altijd een no-go voor de N-VA. Of hij niet vreest problemen te krijgen met de partij door deze uitspraken? “Ik ben een onafhankelijk kandidaat en hou me het recht voor mijn mening te zeggen”, zegt hij nog.

“Trek ze mee in bad”

Ook Peter Reekmans, ex-Vlaams parlementslid, burgemeester van Glabbeek en lid van LDD, pleit voor de opheffing van het cordon sanitair rond het Vlaams Belang. “Trek ze mee in bad. Ik wil wel eens zien hoe ze hun sloganeske voorstellen, zoals een immigratiestop, gaan doorvoeren. Door ze hun recepten in praktijk te laten brengen, ga je ze decimeren”, aldus Reekmans aan ROBtv.

Volgens Reekmans is het cordon sanitair een historische fout. “Als een partij als het Vlaams Belang zo’n uitslag haalt, is dat een uiting van de wil van de kiezer. Daar luister je toch naar, want je kan de kiezer niet blijven uitlachen in zijn gezicht. Anders zitten we hier binnen vijf jaar terug om vast te stellen dat de partij nog groter geworden is.”