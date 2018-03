Jean-Marie Dedecker: "Ik wil de vrouwen geen eten geven die op een horizontale manier een verticale carrière hebben opgebouwd, maar nu zijn ze allemaal #MeToo" Redactie

Bron: De Zondag 1797 Voormalig judocoach en politicus Jean-Marie Dedecker valt op zijn 65ste nog altijd vlot te porren voor een provocerende uitspraak. "Ik kan niet tegen hypocrisie", verklaart hij dat in een interview met De Zondag. De tijd van zijn grandioze successen met verscheidene judoteams ligt lang achter hem, maar dat zijn zoon Hans vorige week kankervrij verklaard is, noemt Dedecker "ook een grote overwinning".

Jean-Marie Dedecker is inmiddels 65 en de West-Vlaming heeft er al een bewogen leven opzitten. Zijn held Che Guevara is, ook voor hem, al lang van zijn voetstuk gevallen, maar de rebel in Dedecker zélf is nog altijd klaarwakker. Omdat hij naar eigen zeggen geen onrecht verdraagt. Hij ergert zich aan van alles en nog wat: "Ik kan elke dag de televisie uit de muur snakken."

Hij wordt bijvoorbeeld "gek van #MeToo" en van het weren van de bloemenmeisjes op de koers. "Ik kan niet tegen die hypocrisie. Ik wil ze geen eten geven, de vrouwen die op een horizontale manier een verticale carrière hebben opgebouwd, maar nu zijn ze allemaal #MeToo", zegt hij aan De Zondag.

"Corrupte apen"

Zijn laatste jaar bij de judofederatie verliep in mineur. "Dat waren corrupte apen", klaagt hij. De gevierde judocoach stapte daarna over naar de politiek, een beslissing die hij nog altijd betreurt. Al wil hij nu wel dolgraag burgemeester van Middelkerke worden.

Dedecker beseft ten slotte maar al te goed dat het leven meer is dan politiek. Hij wordt er stil van dat zijn zoon Hans volgens de artsen de strijd tegen darmkanker gewonnen heeft. "Dat is ook een grote overwinning", besluit hij in De Zondag.