Jean-Marie Dedecker: "Ik begrijp de aanbidding van de virologen niet. We zijn wereldkampioen in het aantal doden”

12 juli 2020

09u36

Bron: De Zondag 342 “De virologen hebben de macht overgenomen en de politiekers doen in hun broek van schrik.” Jean-Marie Dedecker neemt in De Zondag geen blad voor de mond wanneer hij het over het exit-beleid van de regering heeft. Premier Sophie Wilmès (MR) noemt hij een “takkewijf”.



Dedecker, burgemeester van Middelkerke en onafhankelijk Kamerlid, spreekt over dictatoriale virologen. “Ik begrijp de aanbidding van de virologen niet. We zijn wereldkampioen in het aantal doden, hé. Dat zorgt voor grote imagoschade. Het zal nog even duren voor de Japanners weer naar Brugge komen. Ik heb me zó vaak kwaad gemaakt in deze crisis. De virologen hebben de macht overgenomen en de politici doen in hun broek van schrik. Het exit-beleid is wispelturig en dwaas. Dansen op een trouwfeest mag niet, met vierhonderd op een vliegtuig mag wel.”

Dedecker haalt ook het voorbeeld aan van de tweedeverblijvers waar heel wat om te doen was. “Het was fout van de kustburgemeesters om een gemeenschappelijke strategie te zoeken. Dat is onmogelijk, want elke kustgemeente heeft een eigen identiteit. Maar we zijn vooral misleid door virologen en regering. De burgemeesters hadden meer volmachten moeten krijgen. Van meet af aan.”, aldus Dedecker.

“Het mondmaskerverhaal is het mooiste voorbeeld. Je zou de verantwoordelijken in de bak moeten steken: valse informatie, de bevolking in gevaar brengen, het medisch personeel geen hulp verlenen. (plots kwaad) Wie heeft beslist om die voorraad te vernietigen? Als ik dat vraag aan premier Wilmès, dan weigert ze te antwoorden. Dat takkewijf, ik noem haar heel bewust zo, toont alleen maar minachting voor de Vlamingen. Ik kan daar zó kwaad op worden. De Block is één schuldige. Maar zij zal niet de enige zijn.”

