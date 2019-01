Jean-Marie Dedecker duwt West-Vlaamse Kamerlijst N-VA TT

16 januari 2019

18u05 56 Jean-Marie Dedecker zal wel degelijk de N-VA-lijst in West-Vlaanderen duwen bij de Kamerverkiezingen van mei. Dat bevestigen bronnen binnen de partij aan onze redactie na de geruchten die deze namiddag de ronde deden. Ex-minister van Defensie Sander Loones zal de West-Vlaamse Kamerlijst trekken.

De komst van Dedecker hing al enkele weken in de lucht, maar is niet onomstreden. Nu bevestigen bronnen binnen de partij ons dat de burgemeester van Middelkerke morgen wel degelijk zal worden voorgesteld als lijstduwer. Dedecker zal wel onafhankelijk kandidaat blijven en geen lid worden van de N-VA.

Eerder sloot Dedecker zelf uit dat hij naar het Vlaamse parlement zou gaan. Daar zal de lijst worden getrokken door Izegems burgemeester en Vlaams parlementslid Bert Maertens. Hij behaalde in een tegenvallend West-Vlaanderen in zijn gemeente wel een puike score voor zijn partij bij de lokale verkiezingen van oktober vorig jaar.



Sander Loones zal zoals verwacht de Kamerlijst trekken. Loones is voormalig Europarlementslid en was na het ontslag van Steven Vandeput - die burgemeester van Hasselt werd - in december korte tijd minister van Defensie.

De vraag of Dedecker op de West-Vlaamse lijst zou staan, werd maandag niet beantwoord op de persconferentie van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Toen werd Geert Bourgeois, ook uit West-Vlaanderen, voorgesteld als Europees lijsttrekker.

