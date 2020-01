Jean-Marc Nollet (Ecolo): “We zullen niet zomaar in een regering stappen om N-VA buitenspel te zetten” TT

04 januari 2020

07u39

Bron: Belga 0 "We zullen niet in een regering stappen alleen maar om N-VA buitenspel te zetten", waarschuwt Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet in Le Soir. "Wij willen deelnemen aan een ambitieuze regering, met projecten."

"Wij kiezen ervoor om mensen die een project hebben bij mekaar te brengen. Dat is het enige aannemelijke idee. Als het alleen de angst is die ons stuurt: neen", bevestigt Nollet.

Voor wat betreft een alliantie met N-VA zijn de dingen voor de covoorzitter duidelijk. "Heb je ze ooit over het klimaat horen praten? ", vraagt hij. "Ik was de enige Franstalige die een publiek debat had met Bart De Wever! Zeg dus niet dat we niet aan dezelfde tafel willen zitten! Tijdens dat debat zei hij: 'Nog in geen duizend jaar vormen wij een regering met de groenen.' Ik heb daar nota van genomen", zegt Nollet.

"Ze willen het land vernietigen, de solidariteit! En ze willen geen groenen. Waarom zouden we daarvoor gaan vechten? Maar het kan zonder ons", aldus Jean-Marc Nollet. "Ik hoop dat we op 13 januari naar een formatie kunnen, of op zijn minst een preformatie", klinkt het. Voor Nollet is er "een fundamentele heroriëntatie in het milieu- en klimaatbeleid" nodig.