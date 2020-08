Jean Gandois, voormalig topman van Waalse staalgroep Cockerill-Sambre, is overleden HR

07 augustus 2020

21u31

Bron: Belga 0 Binnenland Jean Gandois, de voormalige baas van het Luikse bedrijf John Cockerill, is op 90-jarige leeftijd aan ouderdom overleden. Hij stierf op zijn landgoed in Sologne, nabij Orléans in Frankrijk, waar hij woonde.

Jean Gandois, geboren op 7 mei 1930 in Nieul in de Haute Vienne (Frankrijk), was sinds juli 1986 voorzitter van de raad van bestuur van de Waalse staalgroep Cockerill-Sambre. In 1983 had de Belgische regering hem de reorganisatie van de staalgroep toevertrouwd. Hij was algemeen afgevaardigde van de Belgische regering voor Cockerill-Sambre van maart 1984 tot eind september 1985.

Dankzij het Gandois-rapport koos het bedrijf voor een nieuwe strategie en groeide het op een spectaculaire manier verder uit. Hij werd daardoor beschouwd als de redder van de Waalse industrie.

Gandois studeerde af in 1952 aan de Parijse Ecole Polytechnique en in 1954 aan de Ecole des Ponts et Chaussées, eveneens in Parijs. Na opdrachten in Guinea, Brazilië en Peru kwam hij in 1961 in dienst bij de Groupe de Wendel (Lotharingse staalindustrie), waar hij Sacilor en Sollac ging leiden.

Gandois was van 1976 tot 1982 topman van de groep Rhône Poulenc, hij nam er eind juli 1982 ontslag. Hij richtte een kantoor op als internationaal consultant en kreeg opdrachten in de staalindustrie van de regeringen van het Groothertogdom Luxemburg, België en Frankrijk.

Forges de Clabecq

In juli 1986 werd hij benoemd tot directeur-generaal van de Franse groep Pechiney (aluminium en verpakkingen). Begin juli 1994 liet hij weten dat hij deze functie zou beëindigen. Hij maakte meteen ook bekend dat hij kandidaat was voor het voorzitterschap van de Nationale Raad van het Franse Patronaat (CNPF).

In België is hij ook bestuurder van de Generale Maatschappij van België en van de Forges de Clabecq. In Frankrijk bekleedde hij bestuurdersmandaten bij BSN, Compagnie Financière de Paris, Lyonnaise des Eaux, Vallourec, Cie Française Philips en Hewlett Packard France. Hij was voorzitter van de toezichtsraad van Suez, lid van de toezichtsraad van Peugeot S.A. en bestuurder van het Institut Curie.

Niet bij iedereen geliefd

Op internationaal vlak was hij actief in de raden van bestuur van American National Can (VS), Howmet Corporation (VS), Pechiney Corporation (VS), Europa Metalli SpA (Italië) en in de toezichtsraad van AKZO (Nederland). Jean Gandois kreeg het Groot Kruis in de Kroonorde, werd Grootofficier van de Luxemburgse Couronne de Chêne en Officier van het Franse Légion d'Honneur.

Door zijn sterke persoonlijkheid was Gandois niet bij iedereen geliefd. Zo erkende hij in een interview met Le Monde in 1995 dat hij “geen man van consensus was”. Hij schrapte in zijn carrière meer dan honderdduizend jobs om er naar eigen zeggen “driehonderdduizend te redden”.