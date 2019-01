Jean De Schepper (54) uit Brugge vermist ADN

10 januari 2019

16u28

Bron: Federale Politie 0 Op woensdag 9 januari 2019 werd de 54-jarige Jean De Schepper voor het laatst gezien tussen 08u45 en 09u00 in de instelling waar hij verblijft, gelegen in de Koning Albert I-laan in Brugge. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. De politie verspreidt dit opsporingsbericht.

Jean De Schepper is ongeveer 1m65 lang en normaal gebouwd. Hij heeft kort zwart haar en was niet geschoren. Mogelijk draagt hij een kaki jas en geruit hemd en is hij donker gekleed.



De man kan nerveus en angstig overkomen en heeft medische zorgen nodig.



Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.