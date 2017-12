Jean (68) wurgt echtgenoot Emiel (65) met badjasriem : "De laatste 6 maanden waren een hel voor beklaagde" mvdb

Het Antwerpse hof van beroep heeft zich vandaag gebogen over de moord op de 65-jarige Emiel Oldijck. Het slachtoffer werd 2,5 jaar geleden door zijn 68-jarige echtgenoot Jean L. gewurgd met een badjasriem in hun appartement in Deurne. Het openbaar ministerie vorderde 21 jaar cel. In eerste aanleg werd de beklaagde tot 18 jaar veroordeeld.

Jean L. belde op 1 mei 2015 zelf naar de hulpdiensten. "Ik denk dat ik juist iemand vermoord heb. Ik heb mijn echtgenoot gewurgd en hij ademt niet meer", zei hij snikkend. De politie en de ambulanciers troffen Emiel op het bed aan, met de riem van een badjas rond zijn hals gesnoerd. Alle hulp kwam te laat.

Jean en Emiel waren 39 jaar samen. De laatste zes maanden dronk het slachtoffer veel. Hij weigerde te minderen, tot grote frustratie van Jean. Op de dag van de feiten waren ze op café gegaan en was Emiel opnieuw erg dronken geworden.

"Nu moet het stoppen"

"De beklaagde verklaarde dat hij toen al dacht: 'nu moet het stoppen'. Hij liep al langer met het idee rond om zijn echtgenoot uit de weg te ruimen, maar had nooit iets durven ondernemen", stelde advocaat-generaal Bjorn Backx.

Toen ze thuis kwamen, wilde het slachtoffer nog een glas wijn en voor Jean was dat de spreekwoordelijke druppel. Hij ging met de riem van een badjas naar de slaapkamer, ging achter Emiel staan en zei: "Ik heb iets anders bij, daarvan kom je ook tot rust."

De verdediging betwist de voorbedachtheid en pleitte dat het slachtoffer de feiten had uitgelokt. "De laatste zes maanden waren een hel voor Jean. Emiel dronk veel en kon zich manipulatief en tiranniek gedragen. Onze cliënt, die eerder onderdanig is, ging nooit tegen hem in, totdat hij op de dag van de feiten zijn breekpunt bereikte", pleitten zijn advocaten Evelyne du Moulin en Tanja Smit. Ze vroegen het hof om zeer mild te zijn. Arrest op 12 januari.