Je sekspartner inlichten over je soa kan anoniem via deze website ep

14u23

Bron: Belga 0 Thinkstock Aan je sekspartners vertellen dat je een seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) hebt, zoals een hiv-besmetting, is geen gesprek waar je naar uitkijkt. Toch is het uiterst belangrijk om je sekspartner(s) te waarschuwen om verdere besmettingen te voorkomen. Dat kan voortaan via de website Partneralert.

Je kunt zo je sekspartner(s) anoniem waarschuwen. De sensibiliseringscampagne rond de lancering van de nieuwe website heeft als slogan "Het stopt bij mij! ".

In een eerste fase verloopt anonieme partnerverwittiging voor hiv en soa's uitsluitend via de Belgische aidsreferentiecentra. Als de nieuwe tool aanslaat, kunnen ook andere zorgverleners instappen. Nadat een soa gediagnosticeerd wordt, krijgen patiënten een code waarmee ze via partneralert.be hun sekspartners kunnen informeren. Er worden geen persoonlijke gegevens bijgehouden die de identiteit van de verzender en ontvanger kunnen onthullen.

Broodnodig instrument

"Partnerwaarschuwing vormt een belangrijk onderdeel in de preventie van hiv en soa", zegt Sandra Van den Eynde van Sensoa. "We weten uit soa-rapporten dat dit nog veel te weinig gebeurt, zowel op initiatief van de patiënt als van de arts. Een instrument dat hieraan een impuls geeft, was dus broodnodig."

Partneralert is een project van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in samenwerking met Sensoa, het Vlaamse expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Daarnaast geven ook holebibeweging çavaria en the Belgium Research on AIDS and HIV Consortium (BREACH) hun steun aan het nieuwe project, dat mee mogelijk wordt gemaakt door financiële ondersteuning van Gilead, ViiV Healthcare, Janssen Pharmaceutica en het Antwerp Diner.