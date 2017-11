Javel drinken is YouTube-hype: jongen (17) uit Sint-Pieters-Leeuw in ziekenhuis Redactie

19u55

Bron: vtmnieuws.be 1 VTMNieuws.be Deze Amerikaanse jongen zette zijn Bleach Challenge op YouTube, dit is niet de jongen uit Sint-Pieters-Leeuw. In Sint-Pieters-Leeuw, dichtbij Brussel, is een jongen van 17 jaar ziek geworden na een Bleach Challenge. Dat is een weddenschap waarbij jongeren elkaar uitdagen om bleekwater te drinken. En dat filmen ze dan. Levensgevaarlijk, volgens specialisten.

The Bleach Challenge. Youtube staat er vol van. Filmpjes waarbij jongeren elkaar uitdagen om bleekwater te drinken, en dat ook te filmen als bewijs. In de VS is het helaas al langer een rage, en ook bij ons duikt het probleem nu op.

Een jongen van 17 uit Sint-Pieters-Leeuw is met spoed in het ziekenhuis opgenomen, nadat hij met zijn vrienden een weddenschap aanging. De jongen heeft verschillende brandplekken op z'n slokdarm, maar daarmee heeft hij eigenlijk geluk gehad. Want de gevolgen kunnen veel ernstiger zijn.



Wie bleekwater drinkt, kan best zo snel mogelijk veel water drinken. In ons land is er voorlopig nog geen weet van andere slachtoffers.