Jason Heymans (19) uit Henegouwen sinds dinsdag vermist Redactie

23u19 2 Politie Jason Heymans is sinds dinsdag vermist. De 19-jarige Jason Heymans uit Ham-Sur-Heure (Henegouwen) verliet dinsdag 7 november 2017 om 13 uur de schoolinstelling ‘Les Bruyères’ in de Sanatoriumstraat te Ham-sur-Heure-Jamioulx. Sindsdien werd niets meer vernomen van de jongeman.

Jason is slank gebouwd en 1 meter 80 groot. Hij heeft kort, donkerblond haar en bruine ogen. Hij draagt een bril en een snor van een paar dagen. Op het ogenblik van de verdwijning droeg Jason een blauwe strakke jeans, een donkerblauwe jas met kap en donkergrijze sportschoenen. De jongeman is nogal introvert.

Weet u waar hij zicht momenteel bevindt of heeft u meer informatie? Dan mag u contact opnemen met de speurders via het gratis telefoonnummer 0800 30 300 of via email opsporingen@police.belgium.eu.