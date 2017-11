Jason Heymans (19) uit Henegouwen in goede gezondheid teruggevonden

Redactie

00u40

19

Politie Jason Heymans is inmiddels in goede gezondheid teruggevonden.

De 19-jarige Jason Heymans uit Ham-Sur-Heure (Henegouwen) werd sinds dinsdag vermist. Inmiddels is bekend geworden dat de man in goede gezondheid is teruggevonden. Dat meldt de federale politie.