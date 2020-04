Jarigen die in hun kot moeten blijven, krijgen uitgesteld feestje met 10 Jupilers mvdb

02 april 2020

14u59 24 Jarigen die hun verjaardag in het water zagen vallen door de quarantainemaatregelen tegen het coronavirus, krijgen van Jupiler een uitgesteld feestje.

Wie geboren is tussen 1 maart en 30 april, kan via de website jupilerbirthday.be zijn of haar verjaardag verzetten naar een later tijdstip wanneer de cafés terug open mogen en feestneuzen opnieuw met hun vrienden kunnen klinken.



Als cadeau geeft bierbrouwer AB InBev de jarige tien glazen Jupiler-bier of Jupiler 0,0% alcoholvrij bier cadeau in zijn of haar favoriete café. Late vissen, rammen en vroege stieren die van het aanbod willen gebruiken maken, moeten ter controle een foto van hun identiteitskaart doorsturen naar de website. Minimum leeftijd om deel te nemen is achttien.

De biergigant wil met het initiatief ook de horeca een duwtje in de rug geven nu de cafés al sinds 13 maart verplicht gesloten zijn. De lijst met deelnemende cafés is op de website te vinden.

Lees ook: AB InBev lanceert cafecourage.be: bestel een virtuele pint en steun uw stamcafé