Jarige steekt na ruzie 's nachts eigen woonst in brand: vriendin en haar dochter kunnen vluchten, huurhuis lijkt rijp voor de sloop mvdb

06 december 2019

16u08

Bron: RTL Info - Belga 10 Een vrouw en haar 14-jarige dochter zijn afgelopen nacht met de schrik vrijgekomen na een brandstichting in de Luikse gemeente Aywaille. De brand is aangestoken door de huurder van het pand, de vriend van de vrouw. De man was dronken en is opgepakt. De schade is aanzienlijk.

De man vierde thuis zijn verjaardag en keek daarbij te diep in het glas. Hij maakte in dronken toestand ruzie met zijn partner en verliet uiteindelijk de woning. Hij gaf aan elders te gaan slapen, maar kwam na enige tijd op die beslissing terug. De woedende man dook rond 1.30 uur terug op aan het huis en begon op de ramen, de poort en de deur te kloppen. Hij gooide een stoel door een ruit en raakte uiteindelijk binnen.

De vriendin en haar dochter trachtten hem te kalmeren. Een gewekte buurvrouw verklaarde aan RTL-TVI geschreeuw en een schot van een vuurwapen te hebben gehoord. De moeder en haar dochter konden niet verhinderen dat de man zijn eigen huurwoonst in brand stak. Iedereen kon tijdig voor de vlammen vluchten. 21 brandweerlieden van verschillende zones kwamen ter plaatse om de uitslaande brand te blussen. Door de vele houten onderdelen brandde de oude woning haast als een toorts. Het huis lijkt rijp voor de sloop.

De verhoren van de vriendin en haar dochter zijn nog niet afgerond. Hoewel de man vaak in de woning verbleef, staat hij niet op het adres gedomicilieerd. De dronken brandstichter zou sinds begin dit jaar een koppel vormen met de vrouw. De man, wiens identiteit nog niet is vrijgegeven, is van zijn vrijheid ontnomen. Het parket van Luik vraagt zijn aanhouding, maar onthoudt zich voorlopig van verdere commentaar.