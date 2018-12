Jarige bewoner (45) gaat jonge gewapende indringers te lijf in Maasmechelen: “Hij richtte zijn wapen op Alain en loste een schot” Marco Mariotti

01 december 2018

14u53

Bron: Eigen berichtgeving 63 De twee ‘inbrekers’ die gisterenavond toesloegen in Maasmechelen, hadden een homejacking voorbereid. Ze waren gemaskerd, gewapend én stampten de deur in terwijl de bewoners tv keken. De vader en één van de daders raakten gewond, zijn kompaan sloeg op de vlucht.

“We hoorden een harde klap op de gang, ze hadden de deur ingestampt”, vertelt Wendy. Ze hadden die dag de 45ste verjaardag van haar partner Alain gevierd. Ze keken ’s avonds laat nog samen tv. De 15-jarige zoon stond op dat moment net in de gang, toen het duo binnenstormde. Ze belaagden hem meteen.

“Hij werd onder schot gehouden en moest tegen de auto gaan staan. Mijn man heeft zich meteen gemoeid, en heeft één van die gastjes vastgepakt.” Er ontstond een gevecht, waarop de andere dader zijn geweer trok. Hij richtte op Alain en loste een schot. De 6mm kogel ging recht door zijn arm. Alain en zijn zoon slaagden er in om in het gevecht de helm én sjaal van het hoofd te trekken. De tweede kompaan- die het schot loste - sloeg op de vlucht. Degene die ze in bedwang konden houden, kreeg een serieuze rammeling. Hij leek even ernstig gewond.

Geopereerd aan de arm

De politie kwam intussen ter plaatse, en kon de overvaller meteen overmeesteren. Even leek zijn toestand zorgwekkend, maar zijn verwondingen bleken in het ziekenhuis goed mee te vallen. Het gerechtelijk lab en een ballistisch deskundige werden opgevorderd om de nodige onderzoeken te doen. Het parket van Limburg liet ook een wetsgeneesheer ter plaatse komen.

Alain raakte gewond aan de arm en moest geopereerd worden. “We beseffen het nog niet goed, en moeten alles laten bezinken. Op de dag dat hij zijn verjaardag viert, dit moeten meemaken. Ongelooflijk”, vertelt zijn vrouw. Amper twee weken geleden kreeg het gezin ook al inbrekers over de vloer. Toen werd er geld gestolen.

De overmeesterde indringer is een jongen van ongeveer zestien jaar. De voortvluchtige kompaan heeft dezelfde leeftijd. De politie spoort de jongeman op. Aan de bewoners van het huis is slachtofferbejegening aangeboden.