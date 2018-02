Jarenlange aankleder van Manneken Pis overleden Silke Vandenbroeck

04 februari 2018

23u21

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jacques Stroobants, de man die decennia lang Manneken Pis aankleedde, is vrijdag op 75-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Jacques verzorgde al sinds de jaren 70 officieel de kostuums van het Manneken. "Hij was er dag en nacht mee bezig. Het was echt zijn kindje", klinkt het bij weduwe Yvonne De Schrijver. Yvonne zelf was verantwoordelijk voor meer dan 200 kostuums van het standbeeldje.

In 1975 werd Jacques officieel de aankleder van Manneken Pis. Hij deed dat tot hij in 2005 op pensioen ging. "Het is eigenlijk toevallig dat hij de aankleder is geworden. Hij werkte als ambtenaar voor de stad Brussel toen zijn voorganger op pensioen ging. Als Brusselaar vond hij het een hele eer om voor Manneken Pis te zorgen", zegt Yvonne.

"Vroeger trok hij elke dag naar het beeldje om hem aan te kleden. Zijn dag eindigde om 16 uur, maar dat vond Jacques nog wat te vroeg om het Manneken terug uit te kleden. Hij kwam om 16 uur eerst naar huis en dan rond 18u30 vertrok hij terug naar Brussel om zijn werk af te maken. Ook tijdens alle feestdagen stond mijn man paraat om Manneken Pis uit te dossen. Jacques was er erg door gepassioneerd. Het was niet gewoon zijn werk, het was ook echt een hobby."

Ter ere van zijn jarenlange aankleder zal Manneken Pis zaterdag van 9 uur tot 10 uur uitgedost worden in de specifieke werkkleren van Jacques.

