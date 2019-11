Jarenlang voortvluchtig: moordenaarskoppel van Belgium’s Most Wanted-lijst opgepakt Bjorn Maeckelbergh ADN

21 november 2019

15u47

Bron: VTM Nieuws, Belga 88 MOST WANTED Het moordenaarskoppel Jean-Claude Lacote (53) en Hilde Van Acker (56) van de ‘Belgium’s Most Wanted-lijst’ is vandaag gearresteerd in Ivoorkust. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Over de omstandigheden van hun arrestatie in het West-Afrikaanse land is nog weinig geweten. Ook of de recente aandacht voor de voortvluchtigen door Europol een rol heeft gespeeld, is nog niet duidelijk. De Europese politiedienst zette Van Acker onlangs op haar lijst van meest gezochte vrouwelijke voortvluchtigen.

Van Acker is samen met Jean-Claude Lacote (53) de helft van een duivelskoppel dat al jaren gezocht wordt voor moord. Het koppel werd in 2011 door het West-Vlaamse hof van assisen veroordeeld tot levenslange opsluiting voor de moord op een Britse zakenman. Het slachtoffer werd in mei 1996 dood aangetroffen in de duinen in De Haan.

Het parket zal de uitlevering vragen van Lacote en Van Acker. Als ze verzet aantekenen tegen hun veroordeling, komt er wellicht een nieuw assisenproces.

Vrijgelaten in 1996

Nadat spelende kinderen in mei 1996 het lichaam vonden van de Britse zakenman Marcus Mitchell, was het moordenaarskoppel al even opgepakt. De speurders kwamen er namelijk al snel achter dat Mitchell veel geld had geïnvesteerd in een zakendeal met Jean-Claude Lacote, en net ontdekt had dat hij bedrogen was door Lacote. Die was gekend bij de speurders. Rijkelui van over de hele wereld speelden al miljoenen euro’s kwijt aan de oplichter.

Slachtoffer Marcus Mitchell werd voor het laatst gezien in Knokke met Hilde Van Acker, de vriendin van Lacote. De speurders vermoeden dat zij hem naar het bos leidde en dat Lacote hem daar doodde. De twee werden opgepakt, maar vrijgelaten na ondervraging.

Toen het gerecht voldoende bewijzen had tegen Lacote en Van Acker, woonden ze al in een villa van meer dan 1 miljoen dollar in één van de rijkste wijken van Johannesburg, in Zuid-Afrika. Daar werkte Lacote zich met praatjes binnen bij de politie. Als televisiemaker maakte hij een realityreeks over hun werk: Duty Calls. Dat maakte dat hij daar min of meer ongemoeid gelaten werd.

Vermomd als agente

Nadat hij in Zuid-Afrika een zoon van een zakenman had proberen te ontvoeren, belandde Lacote toch in de gevangenis. België vroeg tevergeefs zijn uitlevering.

In 2008 bevrijdde Hilde Van Acker hem op ongeziene wijze. Ze gaf zich aan de gevangenis uit voor een agente en duwde het gevangenispersoneel een brief van de onderzoeksrechter onder de neus: ze moest Lacote meenemen voor ondervraging. De cipier twijfelde en belde het nummer op het gerechtelijk document. Aan de andere kant bevestigde iemand het verzoek tot ondervraging. Wat de cipier op dat moment niet wist, was dat het niet de onderzoeksrechter was, maar een medeplichtige van Van Acker die in een hotelkamer de telefoon opnam. Even later reed Van Acker de gevangenis buiten met Lacote op de achterbank.

Sindsdien waren de twee spoorloos. Ze daagden in 2011 ook niet op voor hun assisenproces in Brugge over de moord op de Britse zakenman. De twee kregen levenslang.