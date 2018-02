Japan keurt 20 van de bijna 20.000 asielaanvragen goed. In België: 14.000 op zelfde aantal kandidaten EB

13 februari 2018

12u24

Bron: ANP, Eigen berichtgeving 35 Een recordaantal mensen heeft vorig jaar asiel aangevraagd in Japan. Het ging om bijna 20.000 aanvragen, waarvan er overigens slechts twintig zijn toegekend. België heeft vorig jaar zo’n 14.000 asielzoekers officieel erkend als vluchteling. Bij ons dienden vorig jaar 19.688 mensen een asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

De 'gelukkigen' in Japan kwamen onder meer uit Syrië, Egypte en Afghanistan, maakten de autoriteiten bekend. Het aantal asielaanvragen in het Oost-Aziatische land is de afgelopen jaren fors toegenomen. Zo vroegen in 2016 nog 10.901 mensen om een vluchtelingenstatus, bericht The Japan Times. Dat was toen ook al een record. De grootste groepen asielzoekers kwamen vorig jaar uit de Filipijnen, Vietnam en Sri Lanka.

Maas in het net

De autoriteiten verklaren de toename door te wijzen op een maas in de wet. Mensen die een asielverzoek deden, konden daardoor alvast werk zoeken terwijl de procedure nog liep. De regering heeft inmiddels de wet aangepast. Daardoor mogen alleen erkende vluchtelingen de arbeidsmarkt op. Dat leidde direct tot een forse daling in het aantal asielaanvragen.

Belgische cijfers

Ter vergelijking: België heeft vorig jaar zo’n 14.000 asielzoekers officieel erkend als vluchteling. Dat is een lichte daling tegenover 2016, maar het aantal asielaanvragen is opnieuw gestegen.

In totaal dienden vorig jaar 19.688 mensen een asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Deze dienst regelt en controleert het verblijf van vreemdelingen in ons. Dat is ruim de helft minder dan in het crisisjaar 2015, toen er een absoluut record van 44.760 asielaanvragen zijn ingediend. Tegenover de 18.710 asielaanvragen van 2016 gaat het om een lichte stijging van 5 procent.