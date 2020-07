Janssen Pharmaceutica test coronavaccin nu ook op mensen ISA

27 juli 2020

16u02 18 Onder meer de Belgische farmareus Janssen Pharmaceutica zoekt koortsachtig naar een vaccin tegen corona. Het Janssen-vaccin begint nu officieel aan de eerste fase van het onderzoeksproces. De resultaten bij de dierproeven waren zo bemoedigend, dat gisteren de eerste vrijwilligers het vaccin kregen toegediend.



Fase 1 van start

Janssen Pharmaceutica, onderdeel van de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson, test na succesvolle proeven op dieren nu ook een vaccin tegen corona op mensen. De eerste 15 vrijwilligers werden gisteren gevaccineerd. Daarmee is fase 1 officieel ingegaan, en dat gebeurde vroeger dan verwacht. Onder andere in het Universitair ziekenhuis in Antwerpen zal het het kandidaat-vaccin van Janssen Pharmaceutica getest worden.

“We zijn gestart met fase 1, dat wil zeggen de eerste keer dat we dit vaccin bij de mens gaan injecteren. We gaan vooral na wat de mogelijke bijwerkingen zijn, wat de veiligheid is van het vaccin en ook wat de immuunresponses zijn die het vaccin zal opwekken.” Dat zegt Johan Van Hoof, hoofd van het vaccinatieprogramma bij Janssen Pharmaceutica.

Versnelling hoger

De proefpersonen zijn jonge, gezonde mensen. Pas later zullen ouderen of mensen met een bepaald risico volgen. In fase 2 worden verschillende dosissen van het vaccin getest. De derde fase gaat de eigenlijke werking van het vaccin na. Normaal is dat een proces van jaren, maar nu gaat alles veel sneller.

“Omwille van de urgentie wordt alles nu verkort, en zal fase 2 al zeer snel opstarten, bijna parallel met fase 1. Ook op basis van de resultaten die we in september verkrijgen, hopen we dat we fase 3 reeds naar het einde van september kunnen starten,” aldus Van Hoof.

1000 vaccinaties

Deze week volgen nog minstens 250 vaccinaties, de komende weken 1000. Nadien zal het minstens nog een paar maanden duren vooraleer het vaccin op de markt gebracht kan worden.

Volgens epidemioloog Pierre Van Damme zouden we tegen het einde van 2021 een kunstmatige immuniteit kunnen opwekken tegen Covid-19. “Niemand heeft een achtergrondimmuniteit tegen dit virus. Vandaar dat het ook een pandemie veroorzaakt. De bedoeling is om, vanaf het moment dat wij mensen kunnen inenten en beschermen, een artificiële immuniteit op te wekken waardoor we een normaal leven gaan kunnen leiden.”