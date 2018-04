Janssen Pharmaceutica en stad Gent zijn aantrekkelijkste werkgevers TK

26 april 2018

19u23

Bron: Belga 5 Janssen Pharmaceutica is de meest aantrekkelijke privéwerkgever in België. Dat blijkt uit de jaarlijkse bevraging van hr-dienstverlener Randstad. Naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen werd dit jaar ook gepeild naar de aantrekkelijkheid van de lokale besturen. In Vlaanderen kwam de stad Gent daarbij als winnaar naar voren.

Zowat 47 procent van de mensen die aangaven Janssen Pharmaceutica te kennen, verklaarden "graag tot heel graag" voor die onderneming te willen werken. Daarmee bekroont het farmabedrijf zich al voor de vierde keer tot de meest aantrekkelijke privéwerkgever van België. Het gaat zijn sectorgenoot UCB (46 procent) en de touroperator TUI (45 procent) vooraf.

Verderop in de top tien staan ook nog Jan De Nul, Mercedes-Benz, VRT, Mediahuis, GSK, Brussels Airlines en Procter &Gamble. De farmaceutica komt met een gemiddelde score van 41 procent ook als beste sector uit de bus, voor de media (40 procent) en luchtvaart (36). De financiële sector valt voor het eerst buiten de top tien.

Gent en Namen

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen, die in oktober plaatsvinden, werd dit jaar voor het eerst ook de aantrekkelijkheid van lokale besturen onderzocht. Daarbij kwam in Vlaanderen de stad Gent als beste leerling van de klas naar voren, met een score van 55 procent. Brussel, Hasselt, Brugge en Antwerpen vervolledigen de top vijf in Vlaanderen. In Franstalig België gaat Namen (56 procent) met de overwinning lopen.

De lokale besturen laten overigens een gemiddelde score van 44 procent optekenen, waarmee ze dus beter zouden scoren dan om het even welke andere sector in het onderzoek. Wegens een licht andere werkwijze bij de ondervraging, zijn de cijfers evenwel niet volledig vergelijkbaar. De gemeentebesturen krijgen namelijk enkel een score van de inwoners in dezelfde provincie, terwijl de score van de onderzochte bedrijven een gemiddelde score van over heel het land is.

Randstad bevroeg voor zijn achttiende onderzoek naar de aantrekkelijkheid van grote werkgevers in België in totaal 11.000 mensen.