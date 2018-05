Jana (15) verliest strijd tegen kanker

Els Dalemans

23 mei 2018

12u46

Bron: Eigen berichtgeving

0

Jana Geerts, het vijftienjarige meisje uit Puurs dat al drie jaar vocht tegen kanker, is in de nacht van dinsdag op woensdag overleden. Maandenlang leefde jong en oud in en rondom Klein-Brabant mee met Jana, die net voor Kerstmis vorig jaar te horen kreeg dat ze niet meer zou genezen.