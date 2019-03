Jan werd gered na een hartstilstand dankzij VTM-programma Make Belgium Great Again Redactie

25 maart 2019

Het VTM-programma organiseerde gratis reanimatiecursussen na een aflevering over hartfalen. Dat je met zo’n cursus echt levens kan redden werd nog maar eens duidelijk toen Jan een hartstilstand kreeg. Zijn dochter en vrouw hadden zo’n basiscursus reanimatie gevolgd en wisten meteen wat ze moesten doen. Jan werd gered en is zijn gezin enorm dankbaar. Als iedereen een cursus reanimatie volgt, heeft 70 % van de mensen die een hartaanval krijgen een kans op overleven. Nu is dat slechts 8 %.