Jan Schodts (80) overleden, pionier van de televisiejournalistiek ep

07 maart 2018

13u29

Bron: Belga 0 Voormalig journalist Jan Schodts, een pionier van de televisiejournalistiek in Vlaanderen, is vrij onverwacht overleden in een rusthuis in Kapelle-op-den-Bos. Over een paar weken zou hij 81 worden. Dat heeft VRT NWS vandaag bericht.

Jan Schodts, geboren in Gent op 26 maart 1937, studeerde na zijn opleiding in de rechten pers- en communicatiewetenschappen aan de KU Leuven.

In 1961 begon hij zijn journalistieke loopbaan bij BRT-radio. Een jaar later stapte hij over naar het televisiejournaal en werd er snel een vertrouwd gezicht als presentator en verslaggever. Hij maakte ook reportages voor Panorama, en leidde de discussies op zondagochtend in "Ieder zijn waarheid", de voorloper van "De Zevende dag". In 1980 werd hij hoofdredacteur van de "Wereldomroep", en een jaar later ook hoofdredacteur van het televisienieuws.

In 1988, één jaar voor de opstart, stapte hij over naar VTM om er de nieuwsdienst uit te bouwen. In 1990 kreeg Schodts er zijn ontslag. In 1994 startte hij dan bij VT4 de nieuwsdienst op.

Nadien verscheen Jan Schodts nog op het VRT-scherm als presentator van het politieke programma door derden, 'De Christendemocratische Omroep'. Hij begon een eigen bedrijfje voor mediatrainingen en communicatieadvies.