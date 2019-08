Jan Peumans opmerkelijke gast op partijweekend van Groen FVI

23 augustus 2019

15u42

Bron: Belga 0 Groen trekt de komende twee dagen op 'Zomerweekend' naar Nieuwpoort, met een evaluatie van de verkiezingen onder de arm die slaat en zalft. Opmerkelijke gast is voormalig Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA).

Groen trekt zich het hele weekend terug aan de kust. Er mag gefeest worden, maar de leden zullen zich er ook buigen over de toekomst. Dat gebeurt onder meer in een evaluatie van de partijstatuten. Die werden in 2014 een laatste keer aangepast en zijn nu toe aan een update. De partijtop presenteert er een ontwerptekst die de basis zal vormen voor de aanpassing.

Groen deed het bij de jongste verkiezingen minder goed dan verwacht. In het Vlaams Parlement won de partij 1,41 procent, in de Kamer 0,78 procent. De analyse van die beperkte vooruitgang wordt gemaakt in een interne evaluatie. Daarin is onder meer te lezen dat de partij te weinig antwoorden heeft gevonden op de onrust die werd gezaaid over de kostprijs van een ambitieus klimaatbeleid. Ook de manier van campagne voeren kan worden bijgestuurd. Groen heeft naar eigen zeggen de impact van sociale media op de nationale campagnes onderschat. Het is volgens het document ook een belangrijke uitdaging om meer gezichten een prominente rol te laten spelen.

Naast de update van de statuten zijn er morgen en zondag workshops over superdiversiteit, cultuur en het klimaat. Morgennamiddag komt voormalig parlementsvoorzitter Jan Peumans zijn boek 'Een zachte anarchist' voorstellen. Hij gaat er in gesprek met Groen-fractieleider Björn Rzoska.