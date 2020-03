Jan Peumans nieuwe voorzitter van Vlaams Vredesinstituut ADN

10 maart 2020

17u05

Bron: Belga 0 De raad van bestuur van het Vlaams Vredesinstituut heeft Jan Peumans aangesteld als nieuwe voorzitter. De gewezen voorzitter van het Vlaams Parlement volgt Mieke Van Hecke op, wiens mandaat ten einde liep.

Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement, dat in 2004 werd opgericht.

Het instituut moest op zoek naar een nieuwe voorzitter, omdat het mandaat van Mieke Van Hecke afliep. Ex-parlementsvoorzitter Jan Peumans, die werd voorgedragen door de vredesorganisatie Aan De IJzer, werd dinsdag unaniem in het zadel gehesen. Zijn mandaat duurt vijf jaar.



Het Vlaams Vredesinstituut moet daarnaast voor de derde keer op twee jaar tijd op zoek naar een nieuwe directeur, nadat criminologe Elke Devroe, die nog in haar proefperiode zat, een negatieve evaluatie kreeg. Voorlopig neemt Nils Duquet, senior onderzoeker bij het Vredesinstituut, het roer ad interim over vanaf 1 april. De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement moet Duquet nog benoemen, waarna hij de eed kan afleggen in handen van de parlementsvoorzitter.