Jan Peumans neemt niets terug van kritiek op Spanje: "Buitenlandse Zaken heeft mij niets te vertellen"

Redactie

26 september 2018

11u31

Bron: belga

2

Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans neemt geen woord terug van zijn kritiek aan het adres van Spanje. Hij had die geuit in een brief aan de voormalige voorzitster van het Catalaanse parlement, die momenteel opgesloten zit. Madrid is daarover niet te spreken en vraagt Buitenlandse Zaken de N-VA'er duidelijk te maken dat zijn brief onaanvaardbaar is. Peumans is echter niet onder de indruk. "Buitenlandse Zaken heeft mij niets te vertellen", zei hij in De Ochtend op Radio 1.