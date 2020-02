Jan Peumans kandidaat-voorzitter van Vlaams Vredesinstituut MDG

27 februari 2020

16u32

Bron: Belga 0 Gewezen parlementsvoorzitter Jan Peumans is kandidaat-voorzitter bij het Vlaams Vredesinstituut. Dat heeft Belga donderdag uit verschillende bronnen vernomen.

Terwijl het Vlaams Vredesinstituut voor de derde keer op amper twee jaar tijd op zoek moet naar een nieuwe directeur, wordt ook de raad van bestuur van de paraparlementaire instelling (geven advies aan het Vlaams Parlement, onderzoeken en behandelen klachten etc.) van het Vlaams Parlement opnieuw samengesteld. Het mandaat van de huidige raad van bestuur en van huidig voorzitter Mieke Van Hecke (CD&V) is net afgelopen.

De leden van de raad van bestuur van het Vlaams Vredesinstituut worden vanuit uiteenlopende hoeken van het Vlaamse middenveld voorgedragen. Zo zijn er voordrachten vanuit de politieke fracties, maar ook vanuit de sociale partners (SERV), de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en vanuit de Vlaamse vredesbewegingen. Er zijn ook een aantal gecoöpteerde leden.

Groot hart voor vrede

Gewezen parlementsvoorzitter Jan Peumans zou nu niet alleen in de nieuwe raad van bestuur van het Vredesinstituut komen, hij zou ook meteen kandidaat-voorzitter zijn. Peumans zelf reageert niet op zijn kandidatuur en verwijst door naar Kristin De Winter van vzw Aan de IJzer, de vredesorganisatie die Peumans heeft voorgedragen. "Jan Peumans is iemand met een groot hart voor de vrede. Hij heeft zich altijd ingezet voor de vredesgedachte. Denk aan deelnames aan en toespraken op de IJzerbedevaart. Daarnaast is hij als gewezen parlementsvoorzitter goed op de hoogte van de werking van het Vredesinstituut", legt Kristin De Winter uit.

Het is nu aan de nieuwe raad van bestuur om uit haar leden een nieuwe voorzitter te kiezen. Die beslissing valt op 10 maart.