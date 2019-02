Jan Peumans gaat doctoreren, maar is voorlopig nog altijd de strengheid zelve: “Allez, teksten voorlezen, dat kan een papegaai ook” TT

14 februari 2019

16u32

Bron: Radio 1, Belga 0 Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) gaat binnenkort met pensioen. Met politiek pensioen wel te verstaan. Want stilzitten zal de Limburger allerminst: hij gaat een doctoraat schrijven aan de Universiteit Gent bij Bruno De Wever, broer van zijn partijvoorzitter Bart De Wever. Zijn nieuwe carrièreplannen maken hem voorlopig echter niet milder, zo liet hij gisteren nog maar eens merken in het parlement.

Peumans ontpopte zich in het parlement opnieuw tot de strenge bewaker van de regels die hij is. Hij greep in tijdens een debat over megastallen toen parlementslid Tinne Rombouts (CD&V) iets te lang haar tekst van een blad aflas. Aangezien ze zelf geen vraag had gesteld aan de bevoegde minister, was haar spreektijd beperkt. “Allez, teksten voorlezen, dat kan een papegaai ook”, zei Peumans waarna hij het woord aan de volgende spreker gaf terwijl Rombouts nog aan het lezen was. Die reageerde dan ook ontstemd.



“Als u hier een tekst komt voorlezen, moet u die maar inkorten. Iedereen heeft hier 1 minuut. En ik moet om 17 uur weg”, voegde Peumans er schertsend aan toe. Uiteindelijk bood hij haar aan haar vraag toch nog te stellen, maar daar had Rombouts geen zin meer in.

Doctoraat

Peumans komt nog wel op bij de verkiezingen van 26 mei, maar doet dat enkel om zijn partij te steunen, zei hij vanmorgen op Radio 1. Hij zal Vlaams lijstduwer zijn voor N-VA in Limburg. Zetelen zal Peumans sowieso niet meer, maar dat betekent dus niet dat hij voltijds op pensioen gaat.



Peumans’ doctoraat zal gaan over het Vlaams-nationalisme na de Tweede Wereldoorlog in Limburg, en het feit dat dat maar moeizaam tot stand kwam. Peumans wil de rol van de katholieke zuil daarin onderzoeken en hoe die geprobeerd heeft de opkomst van een concurrent te belemmeren.



De 68-jarige Peumans zetelt sinds 2004 in het Vlaams Parlement. Sinds 2009 zwaait hij er ook - in zijn geheel eigenzinnige stijl - de plak als voorzitter.

Huldeviering

Peumans wordt op woensdag 27 maart, enkele weken voor zijn afscheid, in de bloemen gezet in ‘zijn’ halfrond. Peumans krijgt een huldeviering omdat hij 10 jaar voorzitter zal zijn geweest van het Parlement. Enkel Norbert De Batselier deed hem dat voor.

Een maand voor die huldezitting wordt in het Vlaams Parlement ook de biografie van Jan Peumans voorgesteld. Die biografie is geschreven door zijn jongste zoon Wim en is uitgegeven bij Lannoo. Bij de boekvoorstelling houdt N-VA-voorzitter Bart De Wever een gelegenheidstoespraak. Over Peumans liet De Wever al optekenen: “Zoals Jan heb je er misschien één nodig in je partij, maar geen drie.”

