Jan Peumans fluit Bart De Wever terug over Mawda: "Uitspraken waren ongepast"

30 mei 2018

14u57

Bron: De Morgen, Villa Politica 10 Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans noemt de uitspraken van zijn voorzitter Bart De Wever (N-VA) na het overlijden van peuter Mawda "ongepast".

De ouders van Mawda, het Iraaks-Koerdische meisje (2) dat vorige week bij een achtervolging op de snelweg door een politiekogel om het leven kwam, waren volgens De Wever mee verantwoordelijk voor wat er met hun kind is gebeurd.

"Iedere ouder heeft een verantwoordelijkheid naar zijn kind toe, maar om zulke woorden te zeggen op dat moment, dat vond ik ongepast", reageerde Jan Peumans bij de start van het vragenuurtje in het Vlaams Parlement. Op Villa Politica zei de parlementsvoorzitter dat er uitspraken zijn gedaan "die ik nooit zou doen". "Het kan evengoed mijn kleindochter zijn. Op het lijk van een klein kind, dit soort verhalen brengen, tja... Dat is mijn stijl niet, je moet daar heel sereen mee omgaan. Dat heeft mij geraakt."

Peumans pleit voor meer sereniteit in het debat. Hij is de eerste N-VA’er die zich publiek uitspreekt tegen de reactie van De Wever.

De N-VA-voorzitter zelf toonde zich vorige week verbaasd over de felle kritiek op zijn uitspraken. "Ik zou niet weten wat er polariserend is aan mijn uitspraken. De emoties en sentimenten worden naar mijn mening hier misbruikt voor politieke doeleinden. Het is niet de eerste keer dat de dood van een kind wordt aangehaald om een opengrenzenbeleid te promoten."

