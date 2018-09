Jan, Luc, Dirk, Marc, Bart, ... : top-20 lijsttrekkers verkiezingen oogt wel heel mannelijk TT

24 september 2018

11u59 4 Met 1.624 zijn ze, de lijsttrekkers die in 300 Vlaamse gemeenten naar uw stem dingen op 14 oktober. En wat opvalt: maar een kwart van alle lijsttrekkers is een vrouw. In de top-20 van meest populaire namen die bovenaan het stembiljet prijken, staat zelfs geen enkele vrouw. De Jannen, Luccen, Dirken, Marcen en Barten domineren het veld.

598 verschillende voornamen komen er voor aan de top van de definitieve lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen in Vlaanderen. De populairste voornaam is Jan, waarvan er 45 zijn. Maar ook de rest van de top-20 ziet er bijzonder mannelijk uit, met namen als Koen, Patrick, Peter, Filip, Jos, Eddy, Frank of Guy.

De eerste vrouwennaam in de lijst staat pas op de 23ste plaats: Ann (11 keer). Bij de 50 populairste namen zitten nog maar weinig andere vrouwelijke namen, met 8 Hildes, Marlenen en Veerles.

Hoewel het aantal vrouwen bovenaan de lijsten licht is gestegen tegenover de vorige verkiezingen in 2012, klaagt sp.a de achterstand aan. Ook in Brussel is bijvoorbeeld 73 procent van de lijsttrekkers een man, zei Hannelore Goeman, eerste kandidaat voor sp.a in Schaarbeek vorige week.

Ze roept partijen op om in de toekomst te zorgen voor meer evenwicht tussen mannen en vrouwen aan het hoofd van hun lijst en vraagt kiezers om op 14 oktober voor een vrouw te stemmen. "Almaar meer vrouwen doen aan politiek, maar al te vaak spelen ze de tweede viool. Dat moet veranderen: vrouwen zijn geen tweede keus. Wij zijn de helft van de bevolking en zouden dus ook beter moeten vertegenwoordigd zijn aan de top."

