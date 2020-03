Jan Jambon vraagt premier Sophie Wilmès om ‘federale fase’ af te kondigen TMA

12 maart 2020

14u39

Bron: Belga 0 Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vraagt aan premier Sophie Wilmès (MR) om de ‘federale fase’ af te kondigen. Hij doet dat na overleg met de vijf Vlaamse provinciegouverneurs. Bij het afkondigen van een federale fase wordt beslist om een crisis, zoals nu het geval is met het coronavirus, op het federale niveau te coördineren.

"De minister-president vertolkt daarmee de vraag van de provincies. De federale fase moet vermijden dat de ene provincie wel een provinciale fase afkondigt en de andere niet. Komt er geen federale fase, dan zijn er Vlaamse provincies die de provinciale fase zullen afkondigen", zegt het kabinet-Jambon.

Wanneer een federale fase wordt afgekondigd, gebeurt de coördinatie van een crisis of ramp niet langer op gemeentelijk of provinciaal niveau, maar op nationaal niveau. In dat geval gebeurt de coördinatie ook door de minister van Binnenlandse Zaken, Pieter De Crem (CD&V). Eerder deze week drong ook Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever er bij de federale regering op aan de federale fase van het rampenplan af te kondigen, "als ze op basis van de aanbevelingen van experts meent dat er een ernstige dreiging voor de volksgezondheid is die ingrijpende beperkingen van het openbaar leven wettigt.”

