Jan Jambon trekt N-VA-lijst in Brasschaat kv

19 januari 2018

23u00

Bron: Belga 1 Vicepremier Jan Jambon trekt bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober de N-VA-lijst in Brasschaat. Dat werd vanavond aangekondigd op de nieuwjaarsreceptie van de lokale partijafdeling.

Bij de lokale verkiezingen van 2012 was Jambon ook al lijsttrekker in de Antwerpse gemeente. De partij haalde er toen 39,3 procent van de stemmen. Jambon droeg er de burgemeesterssjerp tot aan zijn benoeming als minister in de federale regering. Sindsdien is hij titelvoerend burgemeester en draagt zijn partijgenoot Koen Verberck de titel van waarnemend burgemeester.