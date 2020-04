Jan Jambon spreekt Vlamingen moed in: “We zullen lessen trekken uit onze fouten” AW

17 april 2020

18u18

Bron: Belga 74 "Ik geef het ruiterlijk toe. Ook wij, alle overheden, maken soms fouten”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in een videoboodschap op sociale media. “Experten en politici zijn ook maar mensen die dag in, dag uit alles doen om het hoofd te bieden aan deze crisis die we nooit eerder meegemaakt hebben.”



"Elke dag opnieuw proberen we oplossingen te vinden om op een menswaardige manier uit deze crisis te raken, en wij zullen lessen trekken uit onze fouten", vervolgt Jambon.



De minister-president roept ook op om vol te houden. "We zullen die eenvoudige maatregelen nog een paar weken moeten aanhouden. Wanneer we straks naar een tuincentrum of naar een doe-het-zelfzaak gaan en we zien dat daar veel volk staat aan te schuiven, keer dan terug naar huis en kom op een andere keer terug.”

Bekijk hier de volledige boodschap:



