Jan Jambon reageert kwaad op “dom en onverantwoord gedrag” van corona-overtreders Ook Conner Rousseau (sp.a) vraagt meer respect voor coronamaatregelen PVZ

13 april 2020

12u54

Bron: Belga 170 Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) reageert scherp op de berichten van mensen die de coronamaatregelen aan hun laars lappen . "Het is beschamend hoe een kleine minderheid door dom en onverantwoord gedrag de gezondheid van anderen in gevaar brengt", aldus Jambon. Ook Sp.a-voorzitter Conner Rousseau doet een oproep om meer respect te tonen voor het werk van de politie en voor het naleven van de coronamaatregelen. Hij doet dat niet alleen na de berichten over corona-overtreders, maar ook na het geweld van jongeren tegen de politie in Anderlecht afgelopen weekend.



De voorbije dagen doken meer en meer berichten op van mensen die de coronaregels, zoals de voorschriften rond social distancing en samenscholingen, niet meer respecteren. Zo kwamen dit weekend twee Ugent-professoren in opspraak voor hun bijeenkomst en werd er in Gistel een tuinfeest met 30 aanwezigen georganiseerd. Experts waarschuwen voor de gevolgen van dat soort gedrag.

Interfederaal coronawoordvoerder Steven Van Gucht riep de bevolking maandag opnieuw met aandrang op de maatregelen te blijven naleven. "We moeten dit absoluut blijven volhouden. Wat we vandaag doen, zien we pas over ongeveer tien à veertien dagen in de cijfers", waarschuwde hij.

Het is beschamend hoe een kleine minderheid door dom en onverantwoord gedrag de gezondheid van anderen in gevaar brengt. Wie de maatregelen moedwillig overtreedt, de spot drijft met de politie of meermaals betrapt wordt, moet een strenge straf krijgen. #samentegencorona Jan Jambon(@ JanJambon) link

Vlaams minister-president Jan Jambon noemt het gedrag van de corona-overtreders "beschamend" en "dom en onverantwoord". "Wie de maatregelen moedwillig overtreedt, de spot drijft met de politie of meermaals betrapt wordt, moet een strenge straf krijgen", zegt Jambon. "Samen kunnen we het coronavirus verslaan", klinkt het nog.

Ook sp.a-voorzitter Conner Rousseau vindt dat de voorschriften beter moeten nageleefd worden. “De veiligheidsmaatregelen zijn voor niemand aangenaam, maar wel noodzakelijk om de gezondheidscrisis in te dijken. Veel mensen hebben dit al begrepen, maar voor zij die het toch nodig vinden om de gezondheid van anderen in gevaar te blijven brengen, is kordate politiecontrole noodzakelijk”, stelt Rousseau.

Voor alle mensen in de frontlinie, blijven we in ons kot. Wie de regels overtreedt, brengt onze gezondheid in gevaar & moet gestraft worden.



It's a tough job but somebody’s gotta do it. Onze politiemensen doen dit met geduld en toewijding. Geef hen het respect dat ze verdienen. Conner Rousseau(@ conner_rousseau) link

“Uit respect voor de mensen die er alles aan doen dit land draaiende te houden, uit respect voor het zorgpersoneel dat dag in dag uit vecht voor het leven van anderen en uit respect voor iedereen die in zijn kot blijft, moet iedereen die de regels aan zijn laars lapt tot de orde geroepen worden”, stelt de sp.a-voorzitter.

Volgens Rousseau verdient de politie respect voor hun “geduld en toewijding”. De sp.a-voorzitter reageert daarmee ook onrechtstreeks op de rellen van afgelopen weekend in Anderlecht. Daar werden tientallen relschoppers opgepakt nadat ze zich met geweld tegen de politie hadden gekeerd. Een partijgenoot van Rousseau, Brussels staatssecretaris Pascal Smet, krijgt intussen forse kritiek, onder meer van de politievakbonden, omdat hij in een Facebook-bericht vragen stelde bij de politieachtervolging die leidde tot de dood van een 19-jarige jongen in Anderlecht.