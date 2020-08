Jan Jambon over de zaak-Chovanec: “Ik heb ambassadeur Vallo ontmoet maar kon me het korte gesprek niet herinneren" AW

29 augustus 2020

14u50 26 Wat wist Jan Jambon (N-VA) over de tragische dood van de Slovaak Jozef Chovanec? Vandaag schept de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken daarover duidelijkheid tijdens een speciale persconferentie die doorging in Brasschaat. Daar geeft hij toe dat hij de Slovaakse ambassadeur wél heeft gesproken in 2018, iets wat eerder ontkend werd. “Ik herinnerde me het korte gesprek niet omdat er kort daarvoor een aanslag in Luik had plaatsgevonden", aldus Jambon.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“In 2018 was er geen weet van de camerabeelden", zo steekt Jambon de persconferentie van wal. “De vreselijke beelden kwamen pas deze zomer aan het licht. Toen ik ze zag, was ik net als iedereen diep geschokt. Ik heb me onmiddellijk afgevraagd, ‘herinner ik me daar iets van?’. Maar wat ik op die beelden zag, was nieuw”, aldus Jambon. Zo vergoelijkt hij meteen zijn uitspraak bij VTM NIEUWS, waar hij beweerde niets te weten over de zaak-Chovanec: “Had ik gezegd dat ik het wél wist, had ik gelogen”.



Nadat hijzelf en zijn toenmalige kabinetsleden de feiten reconstrueerden, bleek echter dat hij in 2018 wel degelijk op de hoogte was gebracht over de zaak-Chovanec. “Maar niemand had de link gelegd tussen de beelden en het dossier wat de zaak-Chovanec bleek te zijn. Bovendien bleek uit het politieverslag dat destijds werd opgemaakt dat er op geen enkele manier sprake was van manifeste fouten."

Ontmoeting met Slovaaks ambassadeur

En die ontmoeting met de Slovaakse ambassadeur Stanislav Vallo? “Uit de reconstructie is gebleken dat de ambassadeur op 2 maart is langsgekomen bij mijn kabinet. Hij is toen ontvangen door twee van mijn medewerkers, ikzelf was toen in het buitenland”, legt Jambon uit. Na een opvolgingsverzoek volgde er echter wél een ontmoeting tussen Jambon en Vallo, al had Jambon dat tot nu toe ontkend. “Ik herinnerde me het korte gesprek niet omdat er kort daarvoor (op 29 mei, red.) een aanslag in Luik had plaatsgevonden."



“Ik heb een communicatieve fout gemaakt door te snel te reageren, maar in het behandelen van het dossier zijn er geen fouten gemaakt. Niemand vraagt mijn ontslag, ik kan nog perfect functioneren als Vlaams minister-president", zo besluit Jambon op het einde van de persconferentie.

Herbekijk hier de volledige persconferentie:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Jambon geeft vandaag tekst en uitleg over zaak-Chovanec (+)

TIJDLIJN. Dit gebeurde sinds het politieoptreden in Charleroi waarbij Jozef Chovanec stierf