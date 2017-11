Jan Jambon noemt agressie in Brussel "onaanvaardbaar" jv

10u13

Bron: belga, Radio 1 0 BELGA De rellen die gisteravond uitbraken na de kwalificatie van Marokko voor het wereldkampioenschap voetbal zijn "onaanvaardbaar". Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vanochtend op Twitter.

"Onaanvaardbare agressie in centrum Brussel. Samenleven kan alleen met respect, ook voor politiemensen die zich bij nacht en ontij inzetten voor onze veiligheid", schrijft hij op de sociaalnetwerksite.

Tweeëntwintig politieagenten zijn gisteravond gewond geraakt. Er raakte ook een burger gewond die naar het ziekenhuis werd gebracht, maar het is niet zeker of die bij de opstootjes betrokken was. Er werden ook auto's in brand gestoken, winkels geplunderd en straatmeubilair beschadigd. Rond 00.30 uur keerde de rust terug.

"Dat is een zeer zware balans, zeker na een voetbalmatch die eigenlijk in Afrika plaatsvindt en bij ons dergelijke rellen veroorzaakt", zei Jambon op de VRT-radio. De minister had het over "een meer fundamenteel probleem, namelijk dat er van zulke gelegenheden gebruik wordt gemaakt om baldadigheden te doen en onaanvaardbare daden te stellen". Jambon bevestigde nog dat de daders zullen opgespoord worden: "Wie hier in de fout gegaan is, zal moeten boeten."

Ook Zuhal Demir reageerde op het geweld in Brussel. De N-VA-politica stoorde zich er op Facebook aan dat er gewag werd gemaakt van "relletjes". "Wie help je eigenlijk door zinloos geweld te verbloemen?" vroeg ze zich af.

Hoe groot de ravage was na de rellen ziet u in het filmpje in dit artikel. “Alles is kapot”, reageerde Frieda aangeslagen bij VTM NIEUWS. “Er zal nog eens een Vlaamse winkel uit de stad verdwijnen. Ik kan dat niet blijven volhouden, met al dat krapuul dat hier rondloopt. Ik weet niet meer wat ik moet doen."

Enkele winkeliers vonden ook dat agenten te traag ingegrepen hebben. De interventie zal geëvalueerd worden, belooft de politie.