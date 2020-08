Jan Jambon (N-VA): "Ik zal komende weken en maanden bewijzen dat ik mijn functie naar behoren kan invullen” KVE

30 augustus 2020

16u46

Bron: VTM Nieuws 80 Jan Jambon (N-VA) gaf gisteren toe dat hij de Slovaakse ambassadeur kort had ontmoet om te praten over de zaak-Chovanek, maar dat hij zich die ontmoeting naar eigen zeggen niet meer herinnerde en dat hij voor de rest gebonden was door een gerechtelijk onderzoek dat liep. Maar na de persconferentie blijven er toch nog heel wat vragen onbeantwoord. De Vlaamse minister-president heeft meer toelichting gegeven bij VTM Nieuws.



Zijn uitleg zaterdag over de zaak Chovanec, de Slovaak die twee jaar geleden stierf na een hardhandig politieoptreden in Charleroi, kon niet iedereen in de Wetstraat overtuigen. Zo vindt Kamerfractieleider Meryame Kitir van sp.a dat de minister zijn eigen falen toedekt en ook een tuchtonderzoek had moeten opstarten over de feiten. “De verantwoordelijkheid van een minister houdt niet op bij een gerechtelijk onderzoek. Jan Jambon moest en kon op basis van alle signalen die hij kreeg inzage vragen in het dossier en uitzoeken wat er gebeurd was”, klinkt het. Jambon heeft dat zondag bij VTM Nieuws tegengesproken. “De hiërarchie van de federale politie fungeert zelf als tuchtoverste, pas in een eventuele latere fase komt de minister van Binnenlandse Zaken daarbij in het vizier”, aldus Jambon.

In het dossier zelf zijn geen fouten gemaakt, het gaat om een communicatiefout daarna Jan Jambon

Jambon die deze week vervroegd uit vakantie is teruggekeerd, heeft herhaald bij VTM Nieuws dat een ontslag nochtans nooit in zijn gedachten aan de orde is geweest. “In het dossier zelf zijn geen fouten gemaakt, het gaat om een communicatiefout daarna”, meent de politicus. En daarna is hij in een “storm” terechtgekomen die hij deels zelf veroorzaakt heeft “door onzorgvuldige communicatie”.

Jambon zette gisteren tijdens de persconferentie zijn kabinetsmedewerkers uit de wind. En dat doet hij ook vandaag. “Er zijn in mijn kabinet geen fouten gemaakt. Het politieverslag legde op geen enkele manier een link met de verschrikkelijke beelden die we nu kennen. Dat politieverslag was toen in geen enkele mate verontrustend.”

Het gerechtelijk onderzoek is trouwens al twee dagen na de feiten opgestart Jan Jambon

De minister-president legt uit dat het aan het gerechtelijk onderzoek is om uit te maken of er een link is tussen de dood van Jozef Chovanec -die vier dagen later overleed aan hartfalen in het ziekenhuis - en het hardhandig optreden van de politie. “Dat gerechtelijk onderzoek is trouwens al twee dagen na de feiten opgestart.” En omdat er een gerechtelijk onderzoek was opgestart, kon of mocht hij niet meer tussenkomen.

Het blijft natuurlijk vreemd dat die bijzondere omstandigheden niet in het politieverslag stonden. “Ik wil geen voorbarige conclusies trekken, maar wanneer een rapport niet strookt met de feiten - dat zal nog moeten blijken uit het gerechtelijk onderzoek - dan is dat natuurlijk iets dat nader moet bekeken worden”, legt Jambon uit.

Ik had me beter moeten informeren Jan Jambon

De politicus geeft toe dat hij een communicatiefout heeft gemaakt toen hij zei dat hij toen nooit over de zaak had gehoord. “Ik heb toen onvoorzichtig gecommuniceerd. Ik had toen moeten zeggen dat ik geen enkele indicatie had, maar dat we het nog verder zouden uitspitten. Ik had me beter moeten informeren. Ik kan alleen maar betreuren dat ik me die ontmoeting niet meer herinner.”

Tot slot zegt de politicus dat dit een litteken nalaat. “Maar ik zal bewijzen in de komende weken en maanden dat ik zeker en vast in staat ben om mijn functie naar goed behoren in te vullen.”

Maandag houdt de parlementaire begeleidingscommissie van het Comité P overigens een gedachtewisseling met het Comité P over de zaak-Chovanec. Die vergadering vindt achter gesloten deuren plaats.

Dinsdag zal Jambon meer tekst en uitleg in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken samen met de huidige en vorige commissaris-generaal van de federale politie.

