Jan Jambon (N-VA) beantwoordt uw vragen in VTM NIEUWS: stel hier uw vraag

28 maart 2020

We staan aan het begin van nog eens drie weken ‘lockdown light’, zo werd gisteren beslist. Nog tot minstens 19 april gelden de huidige maatregelen, en wellicht wordt de periode daarna nog eens tot 3 mei verlengd. Heeft u nog vragen over de ‘blijf in uw kot’-maatregelen? Over de aanpak van het coronavirus in Vlaanderen?

Laat het ons weten via onderstaand formulier. De belangrijkste vragen worden vanavond aan Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) voorgelegd in het VTM Nieuws om 19 uur.

