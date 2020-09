Jan Jambon legt Septemberverklaring af en kondigt relanceplan van 4,3 miljard euro aan HLA

28 september 2020

13u55

Bron: Belga 12 Maandagnamiddag werd het nieuwe zittingsjaar van het Vlaams Parlement geopend met de Septemberverklaring van de Vlaamse regering. Die verklaring van de regering-Jambon staat voor een belangrijk stuk in het teken van het Vlaamse relancebeleid na corona. De Vlaamse regering zal in het kader van de relance 4,3 miljard euro investeren in de welvaart van Vlaanderen en het welzijn van de Vlamingen. “Dit is meteen het méést ambitieuze investeringsplan dat een Vlaamse Regering ooit in de steigers heeft gezet”, aldus Jambon. De Vlaamse begroting zal volgend jaar nog 2,35 miljard euro in het rood gaan, kondigde Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Traditioneel trapt het Vlaams Parlement op de vierde maandag van september het parlementaire jaar op gang. Omdat parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) een coronatest moet afleggen, mocht Vlaams Belang-parlementslid Filip Dewinter als ‘nestor’ de zitting openen, wat al meteen voor wrevel zorgde bij oppositiepartijen S.pa en Groen. Sp.a-fractieleider Hannelore Goeman en Groen-collega Björn Rzoska herhaalden bij aanvang van de openingszitting hun oproep aan alle Vlaams Belang-parlementsleden die zondag aanwezig waren bij de betoging tegen de Vivaldi-regering om de vergadering te verlaten, omdat het risico dat het coronavirus door hen verder verspreid wordt te groot zou zijn. “Daar valt u ook onder, meneer Dewinter”, aldus Goeman. Zoals verwacht bleven alle aanwezige Vlaams Belangers ook na de oproep op hun plaats. “De linkse partijen willen het Vlaams Belang nu ook letterlijk in een cordon sanitair duwen”, reageerde Chris Janssens, VB-fractieleider in het Vlaams parlement.

“Vlaamse veerkracht”

De Septemberverklaring stond grotendeels in het teken van het relanceplan, dat de titel ‘Vlaamse veerkracht’ kreeg. Dit plan moet de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen helpen versterken na corona. Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon gaat het om “het meest ambitieuze investeringsplan dat een Vlaamse regering ooit in de steigers heeft gezet”. Jambon maakte van de gelegenheid gebruik om de kritiek dat de Vlaamse regering niet voldoende maatregelen nam om de coronacrisis te bestrijden, tegen te spreken.“In totaal hebben we voor coronamaatregelen in het voorbije halfjaar 2,75 miljard uitgetrokken”, aldus Jambon. “De Vlaamse Regering doet en deed wél wat ze kan.”

De minister-president bedankte vervolgens verschillende overheidsdiensten, het zorgpersoneel, het onderwijs, wetenschappers, en alle anderen die hun steentje bijdroegen tijdens de crisis, voor hun inzet tijdens de crisis, maar haalde ook uit naar zij die misbruik maken van bepaalde steunmaatregelen. “Hoe durft iemand van miserie toch vlug plat geldgewin maken? Samen met onze diensten zullen we er alles aan doen om die misbruiken te beteugelen”, klonk het scherp.

Begroting

Na afloop van de Septemberverklaring zei minister Diependaele dat het begrotingstekort voor dit jaar beperkt blijft tot 6 miljard euro in plaats van het eerder geraamde 6,6 miljard euro. “De minderinkomsten vallen beter uit dan verwacht. Zo doen de registratierechten het beter dan eerder ingeschat”, aldus Diependaele. Volgend jaar zal de Vlaamse begroting nog 2,35 miljard euro verder in het rood gaan.

Strategisch comité

Daarnaast kondigde Jan Jambon ook de oprichting van een strategisch comité aan, dat moet nadenken over twee essentiële vragen. “Ten eerste: welke strategische voorraden moeten we in Vlaanderen aanleggen? En als tweede, als we geen stock kunnen of willen aanleggen, hoe kunnen we dan snel productielijnen opgestart krijgen, zodat we minder afhankelijk worden van buitenlandse producenten en dienstverleners?” Volgens de regering-Jambon maakte zowel de coronapandemie als de brexit duidelijk hoe kwetsbaar en afhankelijk Vlaanderen is geworden. Het strategisch comité moet Vlaanderen helpen om beter beschermd te zijn tegen dergelijke crisissen.

Ik verwacht van de Federale Regering dat ze mee bijdraagt om de ambities van de Vlaamse Regering te realiseren, en zeker niet tegen te werken. Waar dat nodig is, zullen wij op onze strepen staan. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA)

Tot slot haalde de Vlaamse minister-president de politieke actualiteit nog even aan. “We weten allemaal dat we in politiek woelig water zitten”, klonk het. “Maar de Vlaamse democratie mag op geen enkele manier de dupe worden van turbulenties op andere beleidsniveaus." Voor de toekomstige federale regering had Jambon dan ook een duidelijke boodschap: “Ik verwacht van de Federale Regering dat ze mee bijdraagt om de ambities van de Vlaamse Regering te realiseren, en zeker niet tegen te werken. Waar dat nodig is, zullen wij op onze strepen staan. De Vlaamse Regering is een ploeg die voor een duidelijk doel gaat. Niemand zal mij – en ik ben ervan overtuigd de hele regering – verhinderen ons Vlaamse project waar te maken.”

Binnen twee dagen, op woensdag 30 september, zal het parlement plenair in debat gaan over de Septemberverklaring van de Vlaamse regering. Na dit debat wordt gestemd over de goedkeuring ervan.